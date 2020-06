Scooterrijder ernstig gewond bij Havenhoofd Middelharnis

Een scooterrijder heeft maandag 15 juni 2020 ernstig letsel opgelopen bij een ongeval op de Oosthavendijk nabij Middelharnis. Het betrof een eenzijdig ongeval. De scooterrijder is ten val gekomen. Vanwege de ernst van het letsel werd ook het Mobiel Medisch Team opgeroepen. Bij de carpoolplaats op de Schaapsweg is de arts van de traumaheli overgestapt op de ambulance die vervolgens met spoed naar het EMC in Rotterdam vertrok. Tweeten Previous Next

