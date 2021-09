Scooterrijder ernstig gewond bij ongeval nabij N57

De traumaheli is vrijdagmiddag 3 september 2021 ingezet voor een ongeval op de N57. Bij de afslag naar het Haringvlietplein nabij de zeehondenopvang waren omstreeks 12:40 uur een personenauto en een scooter met elkaar in aanraking gekomen.

Vanwege de ernst van de verwondingen van de scooterrijder riep het gearriveerde ambulancepersoneel extra hulp in van de traumaheli. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.