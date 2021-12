Secret Santa Lichtjes Parade

Op vrijdag 10 december 2021 zal er op Goeree-Overflakkee voor de 3e keer de Lichtjesparade worden georganiseerd door Stichting Hart van Goeree-Overflakkee in samenwerking met Plattelands Jongeren Goeree-Overflakkee.

Net als in 2021 kan de grote Secret Santa Lichtjes Parade helaas niet in zijn originele vorm doorgaan vanwege corona. Maar gelukkig mogen met toestemming van de gemeente wel de alternatieve kleine tochten doorgaan. Want juist in deze tijd van corona zoekt iedereen een lichtpuntje. En dat komt goed uit want er komt vrijdagavond een hele stoet lichtpuntjes langsrijden door alle dorpen van Goeree-Overflakkee! Hierbij wordt extra rekening gehouden met de mensen die het in deze tijd het zwaarste te verduren hebben.

De exacte routes die vrijdagavond worden gereden kun je vinden op de websites van de Plattelands jongeren en Stichting Hart van Goeree-Overflakkee.

De circa 70 deelnemers zullen tussen 18:30 en 20:30 uur 's avonds de verschillende routes rijden. Probeer zoveel mogelijk vanuit eigen huis of tuin te kijken en als je niet langs de route woont, houd dan rekening met 1,5 meter afstand. Vanwege de corona maatregelen zullen de tractoren nergens stoppen.

Secret Santa Goeree-Overflakkee

Door Secret Santa Goeree-Overflakkee worden mensen op Goeree-Overflakkee die financieel of emotioneel een zwaar jaar achter de rug hebben verrast met een ‘lichtpuntje’ in de vorm van een mooi kerstpakket dat is samengesteld door een andere eilandbewoner die zich opgegeven heeft om een 'Secret Santa' te willen zijn.

Stichting Hart van Goeree-Overflakkee zal dit geheel coördineren en de pakketten eventueel nog aanvullen met een verwennerij die op het eiland te verzilveren is. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat alles 'secret' blijft en er veel gezinnen door dit warme gebaar met frisse moed de feestdagen tegemoet kunnen gaan.