Secret Santa lichtjesparade

Op vrijdag 8 december 2023 organiseert Stichting Hart van Goeree-Overflakkee (HvGO) in samenwerking met Plattelands Jongeren Goeree-Overflakkee voor de 5e keer de Secret Santa Lichtjes Parade op Goeree-Overflakkee. Zoals bij voorgaande edities zullen feestelijk verlichte tractoren door alle dorpen van het eiland rijden.

De Lichtjes Parade brengt een positieve groet aan alle inwoners, in het bijzonder aan degenen die een moeilijke tijd hebben (gehad), om ze letterlijk een lichtpuntje te bieden. Meer dan 100 deelnemers zullen vanaf 18:30 uur verschillende routes rijden, zodat iedereen langs de route de prachtig versierde tractoren kan bewonderen.

Dit jaar zijn er zes verschillende routes:

1. Ouddorp, Goedereede

2. Stellendam, Herkingen, Melissant

3. Dirksland, Westplaat

4. Sommelsdijk, Middelharnis

5. Oude-Tonge, Nieuwe-Tonge

6. Ooltgensplaat, Achthuizen, Zuidzijde, Den Bommel, Stad aan 't Haringvliet.

De exacte routes zijn te vinden op Facebook en de website van de Plattelands Jongeren en diverse digitale media van Hart van Goeree-Overflakkee.

Na afloop zullen sommige tractoren eindigen in het Centrum van Middelharnis, waar een kerstparty wordt georganiseerd in samenwerking met de BIZ Middelharnis Centrum. Happy Music zal van 18:30 tot 22:00 uur een sfeervolle kerstparty verzorgen op het Diekhuusplein, waar de tractoren geparkeerd zullen staan. Uiteraard is er ook gedacht aan de inwendige mens.

De Lichtjes Parade steunt het goede doel "Secret Santa Goeree-Overflakkee," dat mensen verrast met een mooi kerstpakket na een zwaar jaar. Deze pakketten worden samengesteld door eilandbewoners die zich hebben opgegeven als "Secret Santa." Meer informatie is te vinden op de Facebook-pagina van "Secret Santa Goeree Overflakkee" en de website van HvGO. Stichting Hart van Goeree Overflakkee zal het coördineren en de pakketten eventueel aanvullen met lokale verwennerijen. Deelnemers blijven anoniem, waardoor veel gezinnen dankzij dit warme gebaar met frisse moed de feestdagen tegemoet kunnen gaan.



