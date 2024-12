Secret Santa maakt het verschil met persoonlijke kerstpakketten

Op vrijdag 13 december 2024 stond Goeree-Overflakkee opnieuw in het teken van de jaarlijkse Lichtjes Parade. Voor de vijfde keer trok een stoet van feestelijk verlichte tractoren door de dorpen van het eiland, georganiseerd door Stichting Hart van Goeree-Overflakkee in samenwerking met Plattelands Jongeren.

Naast de parade stond ook Secret Santa centraal, een initiatief dat zes jaar geleden werd gelanceerd om mensen in de feestperiode een extra steuntje in de rug te geven. Bestuurslid Carin de Borst legt uit dat het project draait om aandacht voor een ander. Met de Lichtjes Parade en het Secret Santa-project is het eiland weer helemaal in de kerstsfeer gebracht.



Door Internetredactie Omroep Archipel