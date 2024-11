Sempre Crescendo viert 135-jarig jubileum met galaconcert

De Koninklijke Muziekvereniging Sempre Crescendo viert in 2024 haar 135-jarig bestaan met een feestelijk galaconcert. Het concert vindt plaats op zaterdag 23 november 2024 in De Staver in Sommelsdijk. Voorzitter Will van Vliet sprak onlangs over dit bijzondere jubileum in het radioprogramma Op de Hoagte van Omroep Archipel.

Het fanfareorkest staat bekend om zijn veelzijdigheid en brengt een breed scala aan muziekstijlen ten gehore. Om het orkest verder te versterken, is Sempre Crescendo op zoek naar nieuwe muzikanten, met name slagwerkers.



