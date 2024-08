Sfeervolle afsluiting van de zomer voor het goede doel

Terwijl de zomer nog volop aan de gang is, kijkt de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee alvast vooruit naar een sfeervolle nazomer. Op zaterdag 14 september 2024 organiseert de club het evenement Lekker Nazomeren in de tuin van De Overkant in Oudorp. Deze middag belooft een culinaire en muzikale afsluiting van de zomer te worden, waarbij de volledige opbrengst wordt gedoneerd aan Cherity Re-use, een organisatie die huishoudens in armoede op en rond Goeree-Overflakkee ondersteunt.

Gezelligheid en muziek op Lekker Nazomeren

Marie Antoinette Westra, lid van de Soroptimistclub, vertelt enthousiast over het evenement: "Lekker Nazomeren is eigenlijk een soort gezellig mini-festival. Van 15:00 tot 19:00 uur kunnen bezoekers genieten van heerlijke hapjes, deels door onze leden zelfgemaakt, en live muziek van lokale artiesten zoals 4 Something, Sietske en Marian, Flaming Locks en Miss Clementine."

Wat het evenement extra bijzonder maakt, is dat alle artiesten belangeloos optreden. "Het is fantastisch dat zoveel mensen zich inzetten voor dit goede doel. Alles wat we ophalen met de kaartverkoop en de verkoop van drank en eten, gaat naar Cherity Re-use," aldus Westra.

De keuze voor de locatie in de tuin van De Overkant is volgens Westra geen toeval: "De combinatie van de mooie tuin en de prettige samenwerking met eigenaar Peter Grinwis en Jeannette Kastelein, die ook met de catering helpt, maakt dit voor ons de perfecte plek."

Naast het genieten van de muziek en het culinaire aanbod, hoopt Westra dat bezoekers vooral met een goed humeur komen om er samen een gezellige middag van te maken. "Het is een laagdrempelig evenement waarbij iedereen zich welkom voelt. Bovendien draag je bij aan een goed doel, en dat maakt het extra de moeite waard."

Cherity Re-use

Cherity-Re-use is een lokale partner van de organisatie Goed Voor Goed, en zet zich samen met vrijwilligers en donateurs in om huishoudens op en rond Goeree-Overflakkee te ondersteunen die het financieel moeilijk hebben. Wat Cherity-Re-use bijzonder maakt, is de laagdrempelige aanpak. Mensen die hulp nodig hebben, worden direct geholpen zonder dat er eerst een wirwar aan formulieren ingevuld moet worden. Dit zorgt ervoor dat de ondersteuning snel en effectief is. "We vinden het belangrijk om zowel internationaal als lokaal iets te betekenen," zegt Marie Antoinette Westra van de Soroptimistclub. "Cherity-Re-use sluit daar perfect bij aan door mensen in onze eigen gemeenschap op een praktische manier te ondersteunen."

De hulp die Cherity Re-Use biedt, varieert van financiële steun tot logistieke hulp, zoals het regelen van vervoer voor mensen die bijvoorbeeld geen eigen middelen hebben om naar de voedselbank te gaan. "De mensen die wij helpen, zijn vaak ook degenen die afhankelijk zijn van een voedselbank, maar onze ondersteuning gaat verder dan dat. We zorgen ervoor dat deze mensen op een eenvoudige manier toegang krijgen tot de hulp die ze nodig hebben, zonder extra barrières."

Strijd tegen femicide: Orange the World

De Soroptimistclub Goeree-Overflakkee zet zich niet alleen in voor lokale projecten zoals Cherity Re-use, maar voert ook actie voor wereldwijde kwesties. Een belangrijk initiatief van de club is de campagne Orange the World, gericht op de strijd tegen femicide. "In Nederland wordt elke acht dagen een vrouw vermoord door haar partner," legt Westra uit. "Dat is een schokkend aantal, en daarom organiseren we elk jaar in november tien dagen van actie om hier aandacht voor te vragen." Tijdens deze campagne worden iconische locaties oranje verlicht om bewustwording te creëren en geweld tegen vrouwen te bestrijden.

Kaartjes en donaties

Voor wie niet aanwezig kan zijn, maar toch wil bijdragen aan Cherity Re-use, is er een donatiemogelijkheid via de website van de Soroptimistclub Goeree-Overflakkee . Kaartjes voor Lekker Nazomeren zijn op de dag zelf aan de deur verkrijgbaar voor € 7,50.

