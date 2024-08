SGP heeft twijfels over megaplan Delta21

De SGP-fractie van de gemeenteraad Goeree-Overflakkee heeft schriftelijke vragen gesteld over megaplan Delta21 aan het college van burgemeester en wethouders.

Door Linda van der Klooster

Delta21 is een plan om tussen de kust van Voorne-Putten en de Tweede Maasvlakte en die van Goeree-Overflakkee een waterkering aan te leggen in de vorm van een duinenrij met een gemaal en een afsluitbare kering met een valmeer. Daardoor zou er in zee een soort meer ontstaan van zo'n 20 vierkante kilometer.

De kering kan bij hoge rivierwaterstanden het overtollige water in zee pompen en bij hoge zeewaterstanden bieden de kering en aangelegde duinen voldoende bescherming. Het gemaal kan worden gebruikt om het meer de functie van opslagbekken te geven om energie op te wekken via pompen. Door daarnaast de Haringvlietsluizen permanent te openen, zou in het Haringvliet weer de oorspronkelijke brakwatercultuur kunnen terugkomen.

De initiatiefnemers Huub Lavooij en Leen Berke van Delta21 noemen het een toekomstbestendige oplossing voor de Zuidwestelijke Delta en een oplossing voor zowel waterveiligheid, energieopslag en natuurherstel.

Bezorgd

Adriaan Kasteleijn van de SGP wil van het College van B&W weten in welk stadium van ontwikkeling het plan zich bevindt en in hoeverre de gemeente en andere overheden daarbij betrokken zijn geweest. Ook wil de SGP weten of er al is ingestemd met de ontwikkelrichting van het plan.

Van het plan Delta21 worden steeds meer details uitgewerkt en gepubliceerd. De SGP'ers zijn bezorgd over deze ontwikkeling, omdat de fractie vindt dat Delta21 een grote bedreiging kan zijn voor ons eiland in algemene zin, maar meer specifiek ook voor het maritiem cluster, de vissers in de Voordelta en de recreatiesector op de kop van Goeree-Overflakkee. Daarom vraagt de SGP of het college bereid is om nadere studie te laten doen naar deze effecten. De fractie vraagt zich af welke stappen het college heeft ondernomen, of is het van plan te ondernemen richting de initiatiefnemers of andere betrokkenen.