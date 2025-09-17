SGP pleit voor behoud van zoet water in Zuiderdiep

De SGP-fractie in het Waterschap Hollandse Delta pleit voor het behoud van zoet water in het Zuiderdiep op Goeree-Overflakkee. Volgens de partij is het behoud van zoet water belangrijk voor de landbouw, natuur en leefbaarheid in het gebied. De discussie over verzilting van het gebied is opnieuw actueel. Op vrijdag 5 september 2025 brachten ongeveer 25 waterschapsbestuurders een bezoek aan het gebied. Tijdens het werkbezoek werd duidelijk dat zowel verzilting (verbrakking) als behoud van zoet water technisch mogelijk zijn, zonder dat de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water in gevaar komen. Een besluit is nog niet genomen.

Verzilting

Bij een bezoek aan een lokaal landbouwbedrijf werd aandacht gevraagd voor de gevolgen van verzilting. Vertegenwoordigers van landbouworganisatie LTO en agrariërs gaven aan dat zout water de teelt van onder andere aardappelen en suikerbieten zou bemoeilijken. Zij benadrukten het economische belang van landbouw op de vruchtbare gronden in dit deel van het eiland.

Het Zuiderdiep beschikt bij Dirksland over een inlaatpunt voor zoet water uit het Haringvliet. Deze voorziening, samen met noodpompen die in 1998 zijn geplaatst, verkeert volgens betrokkenen nog in goede staat. Er is daarnaast ruimte om de capaciteit uit te breiden bij extreme neerslag of droogte.

Zorgen

Fractievoorzitter Wim de Jong (SGP) wijst op het belang van toekomstperspectief voor boeren in het gebied. Volgens hem is recent al 80 hectare landbouwgrond teruggegeven aan de natuur, en is het beschermen van de overgebleven landbouwgebieden daarom extra belangrijk. “Zolang er geen zwaarwegende argumenten zijn, kiezen wij voor behoud van een zoet Zuiderdiep,” aldus De Jong.

Het waterschap laat weten dat de discussie nog loopt en dat verschillende belangen, waaronder ecologie, landbouw en waterkwaliteit, worden meegewogen bij de besluitvorming over de toekomst van het Zuiderdiep.

Door Internetredactie Omroep Archipel