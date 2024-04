Signalenkaart: samen sterker in zorg

Een overvolle brievenbus, nergens zin in hebben, een vervuilde woning. Dit kunnen signalen zijn dat het niet goed gaat met iemand. Mensen praten hier niet graag over, laat staan dat ze om hulp vragen. Dit leidt vaak tot het uitblijven van passende ondersteuning. Hoe eerder deze signalen worden herkend, hoe beter. Daarom introduceert De Goede Nieuwe Tijd een signalenkaart die daarbij kan helpen.

Karin Kaslander is projectleider van de werkgroep Vroegsignalering en Positieve Gezondheid. Ze benadrukt dat als de signalen op tijd worden herkend, er een goed gesprek kan ontstaan tussen inwoners of, indien nodig, passende hulp geboden kan worden. Dit kan mensen in staat stellen langer thuis te blijven wonen en actief deel te blijven nemen aan de samenleving. Om mensen hierbij te helpen, is deze signalenkaart ontwikkeld. Dit kan een mooie aanleiding zijn voor een gesprek met iemand in je omgeving.

Karin: “Ik ben er trots op dat we deze signalenkaart samen met inwoners en professionals uit onze werkgroep hebben ontwikkeld. De kracht van de inwoners van Goeree-Overflakkee is Omkieke naer mekaere!”

Stichting ZIJN

Herken je veel van de signalen en blijven er zorgen, dan kan er contact opgenomen worden met welzijnsorganisatie Stichting ZIJN. Een van de welzijnscoaches, Petra Wolffenbuttel, is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de signalenkaart.

Petra: “Omkijken naar elkaar moet weer gewoon worden. We waren gewend dat de overheid veel voor ons regelde, maar door de vergrijzing en personeelstekorten komt de zorg steeds verder onder druk te staan. Door met elkaar alert te zijn op signalen van mensen in onze omgeving die mogelijk hulp kunnen gebruiken, kunnen we er op tijd bij zijn en erger voorkomen. Onze welzijnscoaches staan in alle kernen op het eiland klaar om een luisterend oor en praktische hulp te bieden aan een ieder die daar behoefte aan heeft.”

Meer weten? De receptie van Stichting ZIJN is van maandag tot en met donderdag van 09:00 tot 16:00 uur en op vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur te bereiken op 0187 48 33 66."

De Goede Nieuwe Tijd

De signalenkaart is te vinden op degoedenieuwetijd.nl en is een initiatief van De Goede Nieuwe Tijd, een project dat onder andere het gesprek over morgen stimuleert. Door vooruit te denken, te plannen én actie te ondernemen, bereiden we ons op Goeree-Overflakkee voor op de dag van morgen. Zo creëren we samen De Goede Nieuwe Tijd.



Door Internetredactie Omroep Archipel