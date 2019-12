Sint onthult nieuwe bewegwijzering Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis

Donderdag 5 december 2019 vereerde Sinterklaas Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis weer met een bezoek. Dankzij de vernieuwde bewegwijzering in het ziekenhuis, kon de Sint zijn weg naar de Kinderafdeling prima vinden. Voordat hij de zieke kinderen met een bezoek verblijdde, onthulde de Sint een bord in chocoladeletters. Voor de foto poseerde hij, samen met zijn Pieten en een aantal betrokken medewerkers van het ziekenhuis, onder een gloednieuw routebord.

Aangepaste bewegwijzering

Na een zorgvuldig traject is begin december het ziekenhuis volledig voorzien van een nieuwe interne bewegwijzering. De nieuwe route wordt aangegeven op niveau van bouwdeel, etage en routenummer. Zo is het voor patiënten en bezoekers voortaan beter in te schatten waar men zich in het ziekenhuis precies bevindt. Voorheen werd gewerkt met alleen een routenummer. De nieuwe opbouw van de bewegwijzering doet denken aan de manier waarop men op bijvoorbeeld een vliegveld navigeert en wordt al in veel andere ziekenhuizen succesvol toegepast. Uiteraard is de nieuwe bewegwijzering voor iedereen nog even wennen. Daarom kunnen bezoekers en patiënten een plattegrond met uitleg krijgen bij de receptie en het afsprakenbureau van het ziekenhuis.