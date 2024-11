Sinterklaas arriveert onder grote belangstelling in Middelharnis

De intocht van Sinterklaas is altijd een groot feest, zo ook zaterdag 16 november 2024. Met de haven van Middelharnis en het Diekhuusplein als decor beloofde het een gezellige en sfeervolle dag met veel kinderen, muziek en pepernoten te worden. De pakjesboot was vertrokken, en terwijl de Sint benedendeks uitlegt waarom hij Goeree-Overflakkee zo leuk vindt, koerst de boot richting de haven van Middelharnis, waar een mensenmassa de Goedheiligman stond op te wachten.

Inmiddels is Sinterklaas ook aanwezig op het dek om zich voor te bereiden op de aankomst. De stemming zat er bij de pieten al heel goed in, en in de verte kwam de haven al in zicht. In de haven speelden muzikanten van Sempre Crescendo vrolijke Sinterklaasliedjes. Ook hadden tegenstanders van Zwarte Piet, vertegenwoordigd door de actiegroep Kick Out Zwarte Piet, zich verzameld. Op een aparte plek, omringd door pers en politie, uitten zij met behulp van een megafoon hun boodschap. In de tussentijd werd Sinterklaas hartelijk onthaald.

Nadat Sinterklaas vele kinderen in de haven had verwelkomd, vertrok het gezelschap richting het Diekhuusplein. Toen de Goedheiligman in een zetel had plaatsgenomen, kon het feest losbarsten en werd de intocht feestelijk afgesloten.



Door Internetredactie Omroep Archipel