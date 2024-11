Sinterklaas bijna in Nederland en op Goeree-Overflakkee

De pepernoten, kruidnootjes en chocoladeletters liggen al wekenlang in de winkels, maar maandag 11 november 2024 is dan eindelijk het Sinterklaasjournaal begonnen. Zaterdag 16 november komt de goedheiligman met zijn pieten in Nederland aan. Ook Goeree-Overflakkee maakt zich klaar voor het jaarlijkse bezoek van de goede Sint.

Sinterklaas bezoekt hier de komende weken verschillende plaatsen. Soms met de stoomboot, soms met Ozosnel of een ander paardje, maar altijd met een groep enthousiaste pieten.

Middelharnis

Zaterdag 16 november komen Sint en Pieten rond 14:00 uur aan in de haven van Middelharnis. Daar worden ze verwelkomd door de organisatie, Hart van Goeree-Overflakkee. In optocht gaat Sinterklaas en zijn gevolg richting het Diekhuus. Daar is ook Happy Music vanaf 14:00 uur om het gezellig te maken.

Rond 15:00 uur komt de Sint ook aan op het plein voor het Diekhuus. Daar zal hij officieel welkom geheten worden door de kinderen van Middelharnis en Sommelsdijk en door een vertegenwoordiger van de gemeente.

Protestactie

De actiegroep Kick Out Zwarte Piet heeft de organisatie van de intocht, Hart van Goeree, gewaarschuwd dat er misschien een protestactie plaatsvindt. Volgens de actiegroep zijn er in Middelharnis nog te zwart geschminkte pieten aanwezig. Er zijn vier dagen in november gepland, op 16, 17, 23 en 24 november, om te demonstreren in de gemeenten waar dit volgens de actievoerders nog het geval is. Zij vinden de beelden 'racistisch en stereotyperend’.

Met een deel van de organisaties achter de intochten voert de actiegroep nog gesprekken, al deelt de groep niet om welke plaatsen het gaat. Ook maakt de groep pas op het laatste moment bekend wanneer en waar er gedemonstreerd wordt, onder meer vanwege de eigen veiligheid.

Gemeente

Gemeente Goeree-Overflakkee zegt nog geen officiële melding te hebben ontvangen dat de groep wil demonstreren op Goeree-Overflakkee. “We weten uit de media alleen dat KOZP van plan is om in verschillende gemeenten te gaan demonstreren en dat de exacte locaties nog geheim zijn”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Goeree-Overflakkee is één van de gemeenten die mogelijk bezocht gaan worden.”

De intochten op het eiland worden niet georganiseerd door de gemeente, maar door lokale organisatoren zoals Oranjecomités en ondernemersverenigingen. De gemeente geeft ook geen subsidie. Wel wordt er aan sommige intochten betaald vanuit bewonersinitiatieven in de kernen.

Politie

Een vrijwilliger van Hart van Goeree, die de intocht in Middelharnis organiseert, heeft bekendgemaakt dat de deelnemende pieten zelf mogen kiezen hoe ze geschminkt willen gaan. Wel wordt in de communicatie van de organisatie inmiddels niet meer over zwarte pieten, maar alleen nog over pieten gesproken. Mochten er actievoerders komen protesteren, dan is er voor hen een demonstratievak geregeld langs de route. De organisatie geeft aan korte lijntjes te hebben met de politie.

Toernee

Sinterklaas brengt tijdens zijn toernee over het eiland zaterdag 16 november ook een bezoek aan Ouddorp. Hij komt om 12:00 uur in de haven aan en is daarna tot ongeveer 15:30 uur in het centrum van Ouddorp.

Om 10:30 uur komt de goedheiligman aan bij de jachthaven WSV Herkingen. Om 12:30 uur is hij dan in Dirksland, waar hij om 13:30 uur een feestje bezoekt in de Victoriahal.

Om 14:00 uur komen Sint en Pieten met de pakjesboot aan op de kaai in Oude-Tonge.

Zaterdag 23 november is hij in Nieuw-Tonge in Ons Dorpshuis. Daar is ook een speciale Piet aanwezig voor kinderen met een strikt glutenvrij dieet. Deze speciale Piet richt zich alleen op de kinderen met coeliakie, met kruidnoten die de kinderen veilig kunnen eten.

In Goedereede komt de Sint aan op vrijdagavond 29 november om 18:45 uur op de Markt.

Zaterdagmiddag 30 november zijn Sint en Pieten in Achthuizen.



