Sinterklaas veilig aangekomen in Middelharnis te midden van bijzondere sfeer

Zaterdagmiddag 16 november 2024 was het zover: Sinterklaas zette veilig voet aan wal in de haven van Middelharnis. Rond 14:00 uur meerde de feestelijk versierde pakjesboot aan, voorzien van draadloze speakers waaruit moderne Sinterklaasliedjes schalden. De intocht verliep grotendeels feestelijk, mede dankzij de uitgebreide beveiliging. De politie was met een groot aantal agenten aanwezig om toezicht te houden en ervoor te zorgen dat het evenement ordelijk verliep.

Al vanaf 13:00 uur begon de haven zich te vullen met bezoekers die uitkeken naar de komst van de goedheiligman. Het tafereel was dit jaar echter niet alleen feestelijk, maar ook bijzonder te noemen door de aanwezigheid van demonstranten. Aan de Spuistraat hadden tegenstanders van Zwarte Piet, vertegenwoordigd door de actiegroep KOZP (Kick Out Zwarte Piet), zich verzameld. Met behulp van een megafoon uitten zij hun boodschap.

Aan de overkant, op het Vingerlier, klonk ondertussen een ander geluid. Muzikanten van Sempre Crescendo hadden zich opgesteld en speelden traditionele Sinterklaasliedjes, tot vreugde van het aanwezige publiek. Rondom de muzikanten verzamelden zich voorstanders van Zwarte Piet, die met tegengeluiden hun steun voor het traditionele Sinterklaasfeest lieten blijken.

De politie en organisatie hielden de situatie scherp in de gaten. In de lucht hing een speciale politiedrone, er stond een politie-videowagen, en agenten - zowel zichtbaar als in burger - observeerden de gehele omgeving.

Ondanks de aanwezigheid van verschillende meningen en geluiden bleef de sfeer in de haven beheerst. Ouders en kinderen genoten van het feestelijke moment, terwijl op de achtergrond de discussie rondom tradities voortleefde. Verschillende personen gooiden eieren en appels richting de Spuistraat. Een paar personen zijn aangehouden door de politie.

Toen de boot van Sinterklaas uiteindelijk aanmeerde, was het feest compleet. Sinterklaas werd hartelijk onthaald door een grote groep kinderen die met blije gezichten liedjes zongen en hun tekeningen lieten zien. De aankomst van de Sint werd feestelijk afgesloten op het Diekhuusplein.



Door Internetredactie Omroep Archipel