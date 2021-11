Sinterklaasspeurtocht bij het Streekmuseum

Ondanks corona heeft Sinterklaas ook in 2021 een manier gevonden om vanuit Spanje veilig naar Goeree-Overflakkee te komen. Natuurlijk moet de Sint weer ergens kunnen logeren. Ook dit jaar slaapt Sinterklaas in de bedstede van het Streekmuseum aan de Kerkstraat van Sommelsdijk. Het museum is vanwege deze speciale gelegenheid omgedoopt tot “Het huis van Sinterklaas”!

Sinterklaas is wel heel erg geschrokken. Hij wordt in zijn slaap gestoord door zijn Kruukplaetjes Piet! Grote paniek. Piet is de cadeautjes voor de kinderen kwijt! Domme Kruukplaetjes Piet! Samen gaan ze de cadeautjes zoeken in het museum. Waar zijn ze toch? Wil je zien hoe het afloopt ? Bekijk dan het leuke en spannende filmpje op het Youtube kanaal van het Streekmuseum of op Facebook.

Maar er is meer! Vanaf donderdag 19 november 2021 is in het Sinterklaashuis (museumwinkel) een Sinterklaasspeurtocht te koop. Deze speurtocht is voor kinderen en duurt ongeveer 30 minuten en blijft in de directe omgeving van het Streekmuseum. Ga verkleed als Sint of Piet, maak hier een foto van en stuur deze naar info@streekmuseum.nl. De leukste foto wint een prijs! Ook onder de goede oplossingen van de puzzeltocht wordt een prijsje verloot.

De museumwinkel is open alle woensdagmiddagen en zaterdagmiddagen tot aan het einde van het jar. Ook het museum is dan open. Uiteraard zijn de richtlijnen van de overheid inzake corona van toepassing.

De puzzeltocht kost slechts € 2,50 per kind. Een mooie Sinterklaaspen en snoepgoed krijgen de deelnemertjes er voor terug en natuurlijk is er het plezier van de speurtocht! De antwoorden op de puzzeltocht zijn tot en met 5 december in te leveren bij het Sinterklaashuis.

Woensdagmiddag 1 december zijn Sint en Kruukplaetjes Piet vroeg wakker! Ze lopen dan vanaf 13:00 uur rond en je kunt ze gedag komen zeggen! Ook dan mag je verkleed als Sint of Piet komen. Daarnaast mag je zelf je eigen kruukplaetjes bakken en versieren!

Natuurlijk kan je ook door de ramen van het kamertje met de bedstede gluren. Wie weet, misschien zie je Sinterklaas wel slapen…