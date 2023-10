Sjaloom Zorg gaat voor groene locaties

Goed zorgen voor elkaar en de aarde. Een opdracht die Sjaloom Zorg nauw aan het hart ligt. Met de ondertekening van het duurzaamheidscontract ‘Kan de kachel wat lager?’ belooft de zorginstelling de komende tijd actief aan de slag te gaan met dit thema.

Er wordt gekeken naar drie doelen: minder energieverbruik, minder waterverbruik en de inzet van techniek, zoals goed onderhoud van de airco’s en isolatie van de locaties. “We zochten naar doelen die enerzijds bijdragen aan duurzaamheid, maar niet téveel vragen van onze medewerkers. Dat was even zoeken, maar we hebben een mooie balans gevonden”, steekt Jacoba van Gastel, consultant duurzaamheid, van wal.

Het duurzaamheidstraject past volledig in het meerjarenbeleid van Sjaloom Zorg. Bestuurder Keimpe Bak: “Het zijn concrete maatregelen die bijdragen aan ons duurzaamheidsdoel. Het is bovendien een mooi begin in het kader van de ‘Green Deal’ die eraan komt.” Die Europese afspraak gaat wel veel verder dan zuinig aan doen met energie en water, voegt Jacoba toe. “Denk bijvoorbeeld aan duurzaam inkopen en het tegengaan van voedselverspilling. Hier zijn sommige locaties al wel mee bezig, maar andere zijn nog niet zo ver. We kunnen ook niet alles in één keer doen. Stapsgewijs is ook prima!”

Cliënten ontvangen binnenkort een toolkit met energiezuinige middelen. En uiteraard spelen daarnaast de medewerkers een grote rol in het bewustwordingsproces. Keimpe: “We zetten vooral in op verandering van gedrag. De deur dicht houden om de warmte in de kamer te houden. Een lamp uitdoen als je hem niet nodig hebt. Het zijn kleine dingen, maar de opbrengst is er zeker. Veel kleine beetjes maken een groot verschil.”

Op alle locaties gaat men binnenkort aan de slag. Locaties die over 5 maanden aantoonbaar met duurzaamheid bezig zijn geweest, ontvangen het speciale Sjaloom Zorg-keurmerk ‘groene locatie’. Sjaloom Zorg ondersteunt en begeleidt zo'n 600 mensen met een verstandelijke beperking in Goeree-Overflakkee en Zeeland.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws