Sjaloom Zorg viert 60-jarig bestaan

Sjaloom Zorg bestaat 60 jaar. De zorginstelling die mensen met een beperking helpt zo zelfstandig mogelijk te leven, is de afgelopen 60 jaar flink gegroeid.

Regiomanager Corrie de Boed heeft daar een groot deel van meegemaakt. Bij twee locaties, De Stove in Middelharnis en Bestenwaerd in Dirksland, vertelt ze over de groei en de vele ontwikkelingen die in die tijd binnen Sjaloom Zorg hebben plaatsgevonden.



Door Internetredactie Omroep Archipel