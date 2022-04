Slachtoffer gewond bij ongeval Oudelandsedijk

Op de Oudelandsedijk in Oude-Tonge is zaterdagmorgen 23 april 2022 ongeval gebeurd waarbij twee auto’s elkaar geschampt hebben. Een auto raakte van de dijk. Het voertuig kwam onderaan de dijk in een sloot tot stilstand. Naast de politie en ambulance kwam ook de brandweer ter plaatse om hulp te verlenen.

Brandweerlieden hebben met spanbanden de auto gestabiliseerd en het slachtoffer uit de auto bevrijd. Het gewonde slachtoffer is overbracht naar het ziekenhuis. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.