Slachtoffer gewond na aanval door jongeren in Middelharnis

Op zaterdagavond 21 september 2024 omstreeks 22:45 uur heeft er een openlijke geweldpleging/mishandeling plaatsgevonden aan de Prinses Marijkestraat te Middelharnis. Het slachtoffer wilde een groep jeugd, bestaande uit ongeveer 12 jongens en meisjes van rond de 17 jaar oud, aanspreken op het afsteken van zwaar vuurwerk. Hierbij is het slachtoffer door een aantal jongens uit de groep aangevallen, op de grond vastgehouden en op zijn gezicht geslagen, waardoor hij diverse verwondingen heeft opgelopen.

Het slachtoffer heeft om hulp geroepen, waarna hij door een toegesnelde buurtbewoner is ontzet. De groep jeugd is hierna weggerend in de richting van het Concordiaveld. De politie is op zoek naar de groep jeugd die bij de mishandeling betrokken is geweest. Bij het ontzetten van het slachtoffer hebben twee verdachten mogelijk letsel opgelopen aan hun neus of oog. Het signalement van één van de verdachten is een blanke jongen van ongeveer 17 jaar oud, rond de 180 cm lang met krulletjes en een witte trui. Een andere verdachte was gekleed in een groene trui en had een schep bij zich. Was u getuige van deze mishandeling of heeft u hier meer informatie over, dan kunt u contact met de politie opnemen via 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2024315208.



Door Internetredactie Omroep Archipel