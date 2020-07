Vrijdagmiddag 31 juli 2020 zijn veel hulpdiensten uitgerukt voor een ongeval op het Haringvliet. Op een binnenvaartschip was een opvarende door een luik in het ruim gevallen. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond en moest worden gereanimeerd.

De arts van de traumahelikopter is door de KNRM naar het schip gebracht. Het slachtoffer is, nadat hij was overgebracht naar de oever, met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam vervoerd.