Slimme pakketkluizen voor gezonde leefomgeving

Busreizigers op Goeree-Overflakkee en in Spijkenisse kunnen voortaan hun postpakketjes af laten leveren en ophalen bij hun halte. De provincie Zuid-Holland is samen met het bedrijf EVAnet een innovatieve proef begonnen met drie wanden met pakketkluizen. Als het experiment slaagt bestaat de mogelijkheid dat het concept bij meer haltes wordt toegepast. De provincie wil met de komst van de pakketkluizen haltes aantrekkelijker maken voor reizigers. Ook draagt het bij aan verbetering van de luchtkwaliteit en bereikbaarheid in woonkernen. Veel minder bestelbussen hoeven door deze kernen heen om pakketjes af te leveren. Daarmee wordt de luchtkwaliteit in woonkernen aanzienlijk verbeterd. Uit onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat met de komst van de pakketkluizen op Goeree-Overflakkee en in Spijkenisse het aantal kilometers van bestelbussen aanzienlijk afneemt. Als de kluizen worden uitgebreid naar 1400 haltes in Zuid-Holland worden er 50 miljoenkilometers minder gemaakt. Bereikbaarheid & innovatie stimuleren

EVAnet is een bedrijf dat meedoet aan het 'Startup in Residence'-programma van de provincie. Dit programma brengt de wereld van beginnende ondernemers en die van de overheid samen. Het verbindt startups met sociale uitdagingen zoals schoon binnenstedelijk vervoer en het verwijderen van zwerfafval. EVAnet is gekozen omdat zij duurzaamheid aan bereikbaarheid koppelt om zo de CO2-uistoot te verminderen. De eerste pakketkluizen staan langs de N59 bij P+R Den Bommel en in Spijkenisse, bij de bushaltes Halfweg en De Drie Werelden. Het experiment duurt ongeveer acht maanden. Als blijkt dat de nieuwe service aanslaat onder reizigers wordt het aantal pakketkluizen verder uitgebreid. Tweeten

