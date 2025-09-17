Sloopwerkzaamheden begonnen voor woningbouwproject Dirksland

De plannen van Oost West Wonen om op het braakliggende terrein aan de Beatrixlaan nieuwe woningen te realiseren, vormen een welkome aanvulling op het woningaanbod in Dirksland. Eerder in het voorjaar van 2025 werden de plannen gedeeld met omwonenden en de dorpsraad. Het project bevindt zich nog in de ontwikkelingsfase, maar de eerste stap is gezet: de sloopwerkzaamheden zijn inmiddels begonnen.

19 sociale huurwoningen

Aan de Beatrixlaan in Dirksland wil woningcorporatie Oost West Wonen 19 sociale huurwoningen realiseren. “Het gaat om 13 woningen rondom een hofje met één bouwlaag en een kap voor een- à tweepersoonshuishoudens, plus 6 eengezinswoningen met twee bouwlagen en drie slaapkamers,” zegt Karin Eenhoorn, projectconsulent van Oost West Wonen. Op de beoogde locatie worden momenteel de bestaande woningen en garages gesloopt. “Parkeren wordt op eigen terrein gerealiseerd,” vult Eenhoorn aan.

Bouwvergunning

Op het terrein stond voorheen een schoolgebouw. Nadat dit werd gesloopt, ontstond er een braakliggend terrein dat Oost West Wonen graag wil invullen met nieuwe woningen. De sloopvergunningen waren tijdig geregeld, maar de vergunning voor de bouw is nog niet rond. “Daar zijn we druk mee bezig. Dit jaar wordt de aanvraag ingediend,” vertelt projectontwikkelaar Kees van Dam. Voor de stedenbouwkundige invulling is inmiddels overeenstemming bereikt met de gemeente. “Uiteraard moet de gemeente nog beslissen over de bouwaanvraag, maar wat mij betreft staat het licht op groen,” aldus Van Dam.

De komende tijd zet Oost West Wonen de gesprekken met omwonenden voort. Ook staat er in een latere fase nog een inwonersavond gepland, zodat het hele dorp kan meepraten over de invulling van het plan. “Er komt zeker een vervolgtraject. We gaan met de omwonenden in gesprek om te kijken of we hun zorgen kunnen wegnemen,” zegt Eenhoorn. Oost West Wonen hoopt in de loop van 2026 de definitieve vergunning te verkrijgen, waarna de bouw kan starten.

