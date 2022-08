Snel handelen geboden bij vissterfte

Het gebeurt af en toe, vissterfte op grote schaal. Door droogte, waterverontreiniging of ziekte, zoals botulisme. Snel handelen bij vissterfte is belangrijk. Opruimen voordat (stank)overlast ontstaat en de waterkwaliteit wordt aangetast waardoor meer dieren en planten doodgaan.

Wie ruimt op?

Gemeente en waterschap hebben hun eigen rol en stemmen waar nodig af. Bij de gemeente staan volksgezondheid, dierenwelzijn, veiligheid en leefbaarheid van de publieke omgeving voorop. Bij het waterschap zijn dat goede waterkwaliteit, gezonde flora en fauna en schoon water voor vee en het beregenen van landbouwgewassen bij droogte.

Na melding gaat men ook de oorzaak onderzoeken. Om herhaling te voorkomen of verdere schade te beperken, maar ook om eventueel menselijk handelen of nalaten te kunnen vaststellen. In zo’n geval, kan de veroorzaker verplicht worden de vis en de verontreiniging op eigen kosten op te (laten) ruimen.

Wat kunt u doen?

Ruim nooit zelf dode vissen op en mijd het water, van beide kun je ziek worden. Meld vissterfte en/of overlast direct bij de gemeente en het waterschap, dan komen zij in actie.