Snelle toename van dementie op Goeree-Overflakkee verwacht

Op Goeree-Overflakkee wordt de komende decennia een snelle toename van het aantal mensen met dementie verwacht. Deze groei stelt de regio voor aanzienlijke uitdagingen, waarbij gerichte ondersteuning onmisbaar is.

Stichting Alzheimer Nederland heeft de verwachte toename van dementiegevallen in de regio in kaart gebracht:

2023: Ongeveer 1.000 mensen met dementie (1,9% van de bevolking)

2030: Verwacht aantal van 1.300 mensen (2,4% van de bevolking) - stijging van 30%

2040: Verwacht aantal van 1.800 mensen (3,2% van de bevolking) - stijging van 80%

2050: Verwacht aantal van 2.200 mensen (3,8% van de bevolking) - stijging van 120%

Stichting Alzheimer GO

Stichting Alzheimer GO, de regionale afdeling van Alzheimer Nederland, speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van mensen met dementie en hun mantelzorgers op Goeree-Overflakkee en in de Hoeksche Waard. De stichting organiseert activiteiten en biedt noodzakelijke hulp aan betrokkenen.

Een van de belangrijkste initiatieven van de stichting is het Alzheimer Trefpunt, voorheen bekend als het Alzheimer Café. Volgens Wim Eijbers, voorzitter van Stichting Alzheimer GO, werd de naam gewijzigd naar Trefpunt om een neutraler imago te creëren. Het Trefpunt is een ontmoetingsplek waar gezelligheid en informele gesprekken centraal staan, en waar bezoekers terecht kunnen met vragen en zorgen.

De bijeenkomsten van het Alzheimer Trefpunt vinden vier keer per jaar plaats en zijn erop gericht de betrokkenheid te vergroten. De stichting probeert deze bijeenkomsten aantrekkelijker te maken door bijzondere sprekers uit te nodigen, zoals een echtpaar dat ondanks de dementie van de vrouw door Europa reist met een camper.

Daarnaast werkt Stichting Alzheimer GO nauw samen met lokale zorginstellingen, waaronder Curamare, Careyn, de gemeente en Home Instead. Deze samenwerkingen zijn belangrijk voor het verbeteren van de zorg en het plannen van toekomstige activiteiten. De stichting draait volledig op vrijwilligers en is voortdurend op zoek naar nieuwe mensen die willen bijdragen.

Wereld Alzheimer Dag: focus op beweging

Op 21 september 2024, tijdens Wereld Alzheimer Dag, zal het thema 'Beweging' centraal staan. Beweging is cruciaal voor zowel het lichaam als de hersenen en speelt een belangrijke rol in het stimuleren van de hersenfunctie bij mensen met dementie. ''De precieze invulling van de activiteiten op deze dag door de regionale afdeling van Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard wordt nog uitgewerkt, maar beweging blijft de kern van de viering,'' aldus Wim Eijbers.

Geïnteresseerden die meer willen weten of als vrijwilliger willen bijdragen, kunnen contact opnemen via alzgo38@gmail.com.



Door Internetredactie Omroep Archipel