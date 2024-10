Sociale aspect van het Oogcafé is het belangrijkst

15 oktober is de jaarlijkse Internationale Dag van de Witte Stok. Op die dag vragen mensen die blind of slechtziend zijn om begrip van de medemens. De witte stok is een hulpmiddel dat gebruikt wordt om obstakels op de weg te voelen en om andere verkeersdeelnemers te laten zien dat iemand niet of niet goed ziet.

Tijdens het Oogcafé in de Melishof in Melissant was donderdag 26 september 2024 een demonstratie van witte stokken en andere hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking.

Het Oogcafé Goeree-Overflakkee is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen die slechtziend of blind zijn. Ze komen elke vierde donderdag van de maand samen. Familieleden en vrienden zijn ook welkom bij het Oogcafé.

De bijeenkomsten zijn niet alleen nuttig. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Het volgende Oogcafé vindt plaats op donderdagmiddag 24 oktober met een workshop bloemschikken. Meer info op de website van de Oogvereniging.



Door Internetredactie Omroep Archipel