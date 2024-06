Soft- en harddrugs aangetroffen in meerdere woningen op Goeree-Overflakkee

Op vrijdag 28 juni en op zaterdag 29 juni 2024 zijn verschillende woningen op Goeree-Overflakkee doorzocht. De woningen kwamen naar voren in een onderzoek van een speciaal drugsteam van de politie. Het team is opgericht om de drugsproblematiek op Goeree-Overflakkee aan te pakken. In meerdere woningen zijn soft- en harddrugs aangetroffen. De verdachten zijn ter plaatse gehoord en moeten zich later bij de rechter verantwoorden.

Het team heeft woningen in Herkingen, Oude-Tonge, Middelharnis en een opslagbox in Dirksland doorzocht. In Herkingen heeft het drugsteam in de woning van een 23-jarige man verschillende soorten hard- en softdrugs aangetroffen. De man heeft een proces-verbaal aangezegd gekregen. In een woning in Oude-Tonge is bij een 42-jarige vrouw ook harddrugs aangetroffen. De 42-jarige bewoonster moet zich op een later tijdstip verantwoorden bij de rechter.

Daarnaast is in Middelharnis een woning doorzocht van een 33-jarige man en een 36-jarige vrouw waar ook harddrugs zijn aangetroffen. De 33-jarige man huurde tevens een opslagbox in Dirksland. Het team heeft hierop doorgestapt en troffen in de opslagbox nog meer harddrugs aan. De man zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden voor de aangetroffen drugs in de woning en opslagbox.

Drugsteam

De politie heeft voor het district Zuid-West een drugsteam opgesteld. Samen met het Openbaar Ministerie en de gemeente gaat de politie de strijd aan tegen het maken, verkopen en gebruiken van drugs. Heeft u informatie? Bel dan 0900-8844. U kunt ook anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem:0800-7000.



Door Internetredactie Omroep Archipel