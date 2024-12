Sommelsdijkse componist verdient straatnaam, volgens CDA-raadslid Tim Jochems

Tim Jochems van het CDA heeft het college van burgemeester en wethouders 20 december 2024 de schriftelijk vraag gesteld of het een mogelijkheid is om bij de commissie straatnamen voor te stellen een toekomstige straatnaam in Sommelsdijk naar Gerrit Zoon te vernoemen.

De in 1997 overleden componist, zangpedagoog en piano-en orgeldocent kreeg vrijdag 29 november een hommage in de vorm van een bijeenkomst en uitgave van een boekje. “In zijn bescheidenheid was musicus Gerrit Zoon een groot eilander en hij verdient een blijvende hommage”, schrijft Jochems.

Volgens hem merkt de Culturele Raad op “dat het toch bijzonder was, dat een belangrijk persoon die zoveel invloed heeft gehad binnen de koormuziek, maar ook als, niet op de lijst van het Streekmuseum van “belangrijke personen van Goeree Overflakkee” staat vermeld.”

Voor Tim Jochems een reden om het college te vragen of die bereid zijn om bij de commissie straatnamen voor te stellen een toekomstige straatnaam in Sommelsdijk naar Gerrit Zoon te vernoemen.



Door Internetredactie Omroep Archipel