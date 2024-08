Sommelsdijkse schrijft boek over 15 jaar Kermis FM in Tilburg

Journalist Sam Fish uit Sommelsdijk heeft een boek geschreven over Kermis FM. ‘Het Grote Kleine Kermis FM 15 Jaar In Tilburg Jubileumboek' is 23 juli 2024 gepresenteerd tijdens de Tilburgse Kermis. Sam mocht het eerste exemplaar van haar boek uitreiken aan de Tilburgse wethouder Maarten van Asten, die met evenementen in zijn portefeuille bekend staat als 'kermiswethouder'.

Door Linda van der Klooster

De Tilburgse kermis is de grootste van de Benelux, met ongeveer 200 attracties over 4,5 kilometer door het centrum van de stad, en trekt jaarlijks ongeveer anderhalf miljoen bezoekers. Kermis FM is een evenementenzender die sinds 2009 radio en tv uitzendt vanaf de kermis. Er werken zo'n 200 vrijwilligers.

Sam is er in 2013 terechtgekomen via haar opleiding journalistiek in Friesland. "Een medestudent vertelde over Kermis FM en ik was eigenlijk meteen enthousiast," vertelt ze. "Je kan hier alles leren over media en in de praktijk leer je ook meer dan op school. Dus ik werd vrijwilliger. Dat was in 2013 en ik ben nooit meer weggegaan."

Familie

Inmiddels heeft Sam net haar twaalfde editie achter de rug, terwijl ze eigenlijk niet eens een groot kermisliefhebber is. "In het begin deed ik wel af en toe een attractie. Maar het is zo duur. Het gaat mij vooral om de sfeer. Die is heerlijk. Kermis FM is oprecht één familie. Zodra je die paarse medewerkerspolo aan hebt, hoor je er gewoon bij. Het maakt niet uit of het je eerste dag is of dat je al vijftien jaar meedoet."

Sam heeft haar liefde voor Kermis FM zelfs laten vastleggen met een kleine tatoeage van een paars hartje op haar arm. Als medewerker heeft ze bij de zender van alles gedaan. "De laatste jaren ben ik echt gesetteld in het nieuws. Ik ben een paar jaar vooral eindredacteur nieuws geweest en dit jaar was ik voor het eerst hoofd nieuws."

Sam vindt het werken bij Kermis FM een soort speeltuin. "Zelfs bij het nieuws worden rare dingen gedaan. We stoppen weleens mensen in een attractie om het nieuws te lezen, en iemand had een keer het idee om het nieuws voor te lezen op de melodie van de cancan. Zelf heb ik dit jaar het AfKoNibu gedaan, een nieuwsbulletin vol afkortingen. Bij Kermis FM kun je gewoon dat soort dingen doen. Je krijgt heel veel vrijheid. Er lopen heel veel grote namen rond en die zeggen precies hetzelfde."

Rob Stenders

Bekende radio-dj's als Domien Verschuuren, Giel Beelen, Sander de Heer en Rob Stenders hebben meegewerkt aan Kermis FM. Ook zijn delen van de uitzending soms te horen op Omroep Brabant, 3FM en Radio 2. "Maar we hebben ook heel veel vrijwilligers die juist geen media-achtergrond hebben. En die doen dan mee aan Kermis FM. Iedereen is welkom. Soms ontdekken mensen zo ook hun talent."

Sam is alle tien kermisdagen bezig bij Kermis FM en overnacht dan ook in Tilburg. "Na afloop van de kermis ben je zo moe dat je blij bent dat het weer klaar is, terwijl je tegelijk nog langer door zou willen gaan."

Eenmaal thuis wacht het zwarte gat. "Ik heb al van veel mensen begrepen dat ze dat zwarte gat opvullen met het boek. Misschien doe ik dat zelf ook. Ik ga vooral plaatjes kijken en lezen wat iedereen in mijn boek heeft geschreven. We hebben wat lege bladzijdes open gelaten, zodat mensen er bij elkaar berichtjes in kunnen schrijven, zoals in een soort highschool jaarboek."

Boekentatoeage

Het full colour boek bevat 352 pagina's, weegt ruim een kilo en staat vol verhalen en foto's van 15 jaar Kermis FM. "Ik kwam tweeënhalf jaar geleden op het idee voor het boek. Toen zat ik bij mezelf te denken: er gebeurt zoveel dat je er wel een boek van kan schrijven. En toen dacht ik: Ja, waarom ook niet?"

Sam houdt van boeken, zo laat ook haar kleurrijke boekentatoeage zien. "Ik heb altijd al een boek willen schrijven, maar dan moet je wel weten waarover. Dit vond ik leuk, dus ik dacht: let's go! Iedereen die ik het vroeg was ook enthousiast. Ook Arno Leblanc, de oprichter van Kermis FM, vond het een tof idee."

Sam had hulp van andere vrijwilligers van Kermis FM. "We begonnen eigenlijk met een soort brainstormsessie. Wat willen we er allemaal in? Dat was in het begin nog niet makkelijk. Maar toen kwam Frank de vormgever erbij en die zei: waarom maken we geen tijdlijn, met elk jaar als hoofdstuk? Toen viel eigenlijk alles op zijn plek."

Het boek is te bestellen via www.kermisfm.nl/boek of bij Sam zelf.