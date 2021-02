Sopogo kleuters naar online verteltheater

Coco kan het! De kleuters van sopogo kunnen het ook. Alle theater-, muziek- en dansvoorstellingen worden al maanden geannuleerd. Toch was daar deze week een prachtige voorstelling van Ton Meijer met muziek, dans en theater erin verwerkt. Deze acteur, die eigenlijk ook alles kan, heeft al vaak opgetreden in Goedereede en Ouddorp. Maar nu is hij door een goede tip van Strandtheater Houten Kaap ook online op het eiland terecht gekomen.

Alle 400 kleuters van 12 scholen mochten eind januari 2021 inloggen om naar een live voorstelling te kijken. De voorstelling werd speciaal gemaakt voor de Nationale Voorleesdagen 2021 en dit jaar stond het prentenboek "Coco kan het!" centraal. Dit prentenboek is het prentenboek van het jaar, geschreven en geïllustreerd door Loes Riphagen.

Alle babyvogels moeten voor het eerst gaan vliegen, maar Coco durft niet. Wat denk je? Haar eigen mama gooit Coco zo uit de boom! Maar... Flapperdeflap! Coco kan het zelf! En dat wist mama natuurlijk allang.

Tijdens de voorstelling werd er meegezongen, meegedanst en meebeleefd: het was een geslaagde belevenis.