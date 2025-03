Spectaculaire brandweerwedstrijd in Nieuwe-Tonge

Op zaterdag 15 maart 2025 organiseerde brandweer Nieuwe-Tonge de provinciale hoofdklasse brandweerwedstrijd, waarin deelnemende ploegen hun vaardigheden op de proef stelden met een complex en realistisch scenario. De wedstrijd vond plaats op een boerderij aan de Oudelandsedijk.

Op de boerderij was een persoon bezig met elektriciteitswerkzaamheden, maar dat liep niet goed af. De persoon werd onwel en moest van hoogte gered worden. Brandweer Nieuwe-Tonge ontfermde zich over het slachtoffer, met ondersteuning van het hoogtereddingsteam en de deelnemende blusgroep.

De situatie verergerde toen er door de storing in de elektriciteit brand ontstond in de naastgelegen schuur. De brandweerteams kregen de uitdaging om snel te handelen en de brand onder controle te krijgen. Ook moesten er twee slachtoffers worden gered, van wie er één bekneld lag onder een tractorband. Een hoogwerker werd ingezet om de brand van bovenaf te blussen.

De elektriciteitsstoring beperkte zich niet alleen tot de boerderij, maar ook Nieuwe-Tonge zat zonder stroom. De officier van dienst van de brandweer had de taak om, in samenwerking met andere instanties zoals de politie en de gemeente, de stroomuitval effectief aan te pakken en alles in goede banen te leiden.

Brandweer Reeuwijk werd als beste beoordeeld en behaalde daarmee de eerste plaats. Vlak daarachter eindigde brandweer Dirksland op de tweede plaats. Brandweerpost Binnenmaas werd derde en brandweer Sliedrecht eindigde als vierde.



Door Internetredactie Omroep Archipel