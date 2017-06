Speel mee met het projectorkest van muziekgebouw GO

Het nieuwe MuziekgebouwGO organiseert het traditionele Projectorkest als onderdeel van de jaarafsluiting op zaterdag 24 juni 2017 in het Diekhuus. Alle strijkers, blazers, tokkelinstrumenten of slagwerkers kunnen meespelen onder leiding van dirigent Wim Soeters.

Als basis dient het muziekensemble dat hij al sinds jaar en dag onder zijn hoede heeft. Elke muzikant met enige ervaring is welkom, of je nu leerling bij het muziekgebouw bent, of niet. Deelname is gratis.

Er zijn vier repetities gepland op (let op!) vrijdagavond van 18:30 tot uiterlijk 20:00 uur in zaal 6 van het Diekhuus. De data hiervan zijn: 2 juni, 9 juni, 16 juni en 23 juni 2017. Ze spelen Beethoven's vijfde symfonie in een leuke bewerking voor alle instrumenten en thema's uit The Lion King.

De bladmuziek krijg je digitaal aangeleverd door Wim Soeters.

Er is een generale repetitie op zaterdagmiddag 24 juni 2017. Op deze dag houdt het MuziekgebouwGO zijn jaarlijkse uitvoering in het Diekhuus. Gedurende de hele middag bent u welkom in het Diekhuus om allerlei leerlingen en docenten van het MuziekgebouwGO te beluisteren. Deze dag wordt afgesloten door de uitvoering van het projectorkest

Wil je meespelen? Meld je dan aan bij Wim Soeters door een mailtje te sturen naar wb.soeters@planet.nl.