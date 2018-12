Speelgoedhuis Middelharnis zoekt vrijwillgers

Het Speelgoedhuis is een initiatief van de Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden. Kinderen van klanten van de kledingbank mogen twee keer per jaar gratis speelgoed komen uitzoeken voor een bepaald bedrag. Daarnaast is er zowel nieuw als gebruikt speelgoed voor low budget prijzen, zodat het voor iedereen betaalbaar is. Alle opbrengsten komen ten goede van de kledingbank. Op 1 december 2018 heeft het Speelgoedhuis de deuren geopend aan de Voorstraat 36a in Middelharnis.

De heer Walter Hendriks, oprichter en coördinator van de kledingbank en het speelgoedhuis, wil graag vijf dagen geopend zijn voor het publiek, echter het ontbreekt nu aan vrijwilligers. Daarom zijn ze op zoek naar een flink aantal vrijwilligers die het leuk vinden om in een fantastisch team te werken in een speelgoedwinkel. Heeft u enkele uren per week over om voor dit fantastische doel werkzaam te zijn? Meld u zich dan aan in de winkel of neem telefonisch contact op met Walter Hendriks 06-52626999 of kijk op onze website www.kledingbankzhe.nl