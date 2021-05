Speelnatuur en Bezoekerscentrum op Tiengemeten weer beperkt open

Zaterdag 8 mei 2021 opende Natuurmonumenten weer de deuren van Speelnatuur van OERRR op Tiengemeten. Op dinsdag 11 mei gaat ook het Bezoekerscentrum op het eiland weer voorzichtig open. Voorzichtig, want de gezondheid van de vrijwilligers, werknemers en bezoekers staat voorop. Dat betekent dat Natuurmonumenten nog niet alles meteen opent zoals het normaal zou zijn.

Zo wordt voor koffie/thee doorverwezen naar het terras van Gasterij de Gezusters en zijn alleen de toiletten in het openbare deel van het Landbouwmuseum in gebruik. Om het aantal bezoekers in het Bezoekerscentrum te kunnen monitoren gaat Natuurmonumenten werken met emmers. Bij de kassa van Speelnatuur kan één persoon afrekenen, terwijl de anderen van het gezelschap meteen worden doorgesluisd naar het 4,5 hectare grote speelterrein. De capaciteit op de pont is beperkt tot 30 bezoekers per uur, waarvoor vooraf online een pontkaartje gekocht moet worden voor de dag en het tijdstip van overvaren. Natuurmonumenten vraagt haar bezoekers bij een bezoek aan Tiengemeten zich te houden aan de basisregels van het RIVM.

Speelnatuur van OERRR

Vanaf zaterdag 8 mei kunnen kinderen zich weer uitleven in de grootste Speelnatuur van OERRR van Natuurmonumenten in Nederland. Dit terrein is maar liefst 4,5 hectare (= negen voetbalvelden), waardoor kinderen en hun begeleiders verspreid over het terrein kunnen genieten van een ruige dag uit in de natuur. Alleen de entree is een overdekte doorgang waar de entreekaartjes gecontroleerd of afgerekend worden. Om te voorkomen dat het daar te druk wordt, heeft Natuurmonumenten ingesteld dat van ieder gezelschap maximaal één persoon binnen is. Het dragen van een mondkapje is binnen verplicht. De rij om het terrein te betreden zal zich dus buiten vormen. Speelnatuur is open op woensdagmiddag, zaterdag en zondag. Met Hemelvaart, de vrijdag na Hemelvaart en Pinkstermaandag is Speelnatuur ook geopend. Informatie over Speelnatuur is te vinden op: https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/speelplekken/speelnatuur-tiengemeten.

Bezoekerscentrum

Het Bezoekerscentrum is vanaf 11 mei weer geopend voor publiek. Bij de ingang van de imposante schuur waarin het Bezoekerscentrum is gevestigd staan tien emmers. Iedere bezoeker neemt een emmer mee bij het betreden van het centrum én draagt een mondkapje. In het afgezonderde winkelgedeelte zijn maximaal vijf bezoekers tegelijk toegestaan. Bezoekers die een fiets willen huren kunnen de formulieren aan de rechterkant in het openbare deel van het Bezoekerscentrum alvast invullen. Bezoekers die meer informatie wensen hebben op deze manier aan de linkerkant, bij de grote plattegrond, de ruimte. Ondanks de aanpassingen doet Natuurmonumenten er alles aan om een bezoek aan Tiengemeten een prettige ervaring te laten zijn.

Groepen

Voor excursies, OERRR-activiteiten, (kinder)feestjes en vergaderen moet de bezoeker nog langer geduld hebben. Natuurmonumenten wacht hierin de nieuwe ontwikkelingen vanuit de overheid af om dit weer op een verantwoorde manier op te kunnen pakken. Meer duidelijkheid hierover volgt later.

Pont

De pont vaart weer voor bezoekers. De pont is letterlijk de plek waar de mensen die naar en van Tiengemeten willen, samen móeten komen. Juist daarom heeft Natuurmonumenten maatregelen rondom de pont genomen, zoals het vooraf online kopen van een pontkaartje voor een dag en tijdstip van overvaren en het verplicht dragen van een mondkapje tijdens de overtocht. Op deze website staat alles vermeld wat vooraf noodzakelijk is om te weten voor de overtocht: www.nm.nl/pont.