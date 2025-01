Speelplekken op Goeree-Overflakkee vanaf nu rookvrij

Vanaf januari 2025 zijn alle openbare speelplekken op Goeree-Overflakkee rookvrij. Dit sluit aan bij de landelijke ambitie om in 2040 een rookvrije generatie te realiseren én bij eerdere maatregelen in onze gemeente, zoals het rookvrije strand van de Brouwersdam sinds april 2024. Het rookvrij maken van speelplekken is een belangrijke stap binnen het programma Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO). Hiermee creëren we een gezonde omgeving waar kinderen niet worden blootgesteld aan roken of vapen.

Rookvrije speelplekken dragen bij aan een gezondere en veiligere leefomgeving voor kinderen:

Kinderen zien het goede voorbeeld: Het niet roken in het bijzijn van kinderen maakt roken minder normaal en minder aantrekkelijk.

Bescherming tegen meeroken: Kinderen zijn extra gevoelig voor de schadelijke effecten van tabaksrook. Een rookvrije omgeving beschermt hun gezondheid.

Minder vervuiling: Afval zoals peuken en wegwerpvapes vervuilt de speelplekken en kan gevaarlijk zijn voor kinderen.

Dichterbij een Rookvrije Generatie: Rookvrije speelplekken ondersteunen het landelijke streven om kinderen rookvrij te laten opgroeien.

Aansluiting op rookvrij strand Brouwersdam

Het rookvrij maken van speelplekken is een vervolg op het eerdere besluit om het strand van de Brouwersdam rookvrij te maken, een stap die de gemeente in april 2024 zette. De gemeente kijkt ook naar andere locaties waar roken minder wenselijk is, zoals sportaccommodaties en bushaltes.

Samen op weg naar een rookvrije toekomst

Wethouder Berend Jan Bruggeman (Welzijn, Sociaal Domein) benadrukt het belang van rookvrije ruimtes: “Of het nu op het strand is, in de speeltuin of op andere plekken; kinderen verdienen het gewoon om op te groeien in een gezonde omgeving, zonder blootstelling aan rook of vapes. Met dit beleid zetten we samen met inwoners en organisaties een stap richting een Rookvrije Generatie.”



Door Internetredactie Omroep Archipel