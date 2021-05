Speeltuin de Flierefluiter in Dirksland weer open

Het heeft vanwege corona even geduurt maar vanaf woensdag 19 mei 2021 is het zover. De deuren van de speeltuin in Dirksland mogen weer open. Van 13:00 tot 16:30 uur kunnen kinderen weer elke woensdag- en vrijdagmiddag komen spelen aan de Philipshoofjesweg naast de Victoriahal.

Entree voor kinderen van leden van de SVIK is gratis. Voor kinderen van niet-leden zijn de kosten € 1,-. Ouders zijn gratis.

Om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen spelen gelden er wel een aantal Corona-regels. Zoals rekening houden met 1,5 meter afstand en handen ontsmetten bij binnenkomst. Verdere info vindt u bij binnenkomst.