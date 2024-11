Speeltuin De Flipjes haalt 2.000 euro op voor kinderafdeling ziekenhuis

In de zomer van 2024 bestond Speeltuin De Flipjes 70 jaar. Dat werd gevierd met een feestelijk dag vol activiteiten. De entree was die dag gratis, en bezoekers konden een vrijwillige donatie doen voor de Kinderafdeling van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. Nella Meijer, bestuurslid Speeltuin De Flipjes: “Op deze manier wilden we de speeltuin naar het ziekenhuis brengen, zodat kinderen ook daar kunnen genieten van ontspanning en speelplezier”. Uiteindelijk werd via deze actie maar liefst € 2.000 opgehaald.

Het team van de Kinderafdeling is blij met deze prachtige donatie. Esther Kievit, pedagogisch medewerker: “Met dit geld hebben we mooie nieuwe materialen kunnen aanschaffen voor de afdeling. Voetbaldoeltjes, spelletjes, knutselpakketten en afleiding-/beloningsmateriaal voor de kinderen. Door deze nieuwe materialen kunnen we de begeleiding en omgeving van kinderen verbeteren, zodat er meer ruimte is voor ontspanning en afleiding van het ziek zijn. In de tussentijd hebben we al meerdere kinderen blij kunnen maken met deze materialen.”



Door Internetredactie Omroep Archipel