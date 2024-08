Speeltuin De Flipjes in Ouddorp viert 70-jarig jubileum

Speeltuin De Flipjes in Ouddorp viert dit jaar haar 70-jarig bestaan. De speeltuin werd opgericht na de Watersnoodramp van 1953, als onderdeel van de wederopbouw, met financiële steun van Zweden. Vanaf de opening in 1954 heeft het bestuur altijd strikt toegezien op de veiligheid van de spelende kinderen. Om dit te waarborgen, wordt er regelmatig geïnvesteerd in nieuwe speeltoestellen en onderhoud.

Ondanks de veranderingen in de loop der jaren, blijft een bezoek aan De Flipjes een nostalgische ervaring. Net als vroeger wordt bij de entree nog altijd een papieren toegangskaartje afgescheurd.

Hoewel de speeltuin veel steun geniet van de Ouddorpse gemeenschap, blijft de financiële levensvatbaarheid volledig afhankelijk van de opbrengsten uit de kaartverkoop.



Door Internetredactie Omroep Archipel