Spelen in het groen: Dirkslandse opvang vernieuwt tuin op natuurlijke basis

De tuin van dagopvang Wiedewei in Dirksland heeft een complete metamorfose ondergaan. De vernieuwde buitenruimte voldoet nu aan alle normen voor een groene en duurzame kinderopvang. Wethouder Petra ’t Hoen verrichtte onlangs de officiële opening. “Mijn pedagogische hart gaat hier sneller van kloppen. Spelen met zand en diertjes is zó belangrijk, dat helpt kinderen uitgroeien tot bewuste volwassenen met oog voor de natuur,” aldus ’t Hoen in haar openingsspeech.

Door Ron Broekhart

Buiten slapen

Tien jaar geleden maakte wethouder ’t Hoen samen met kinderopvangorganisatie Kibeo een studiereis naar Scandinavië. Daar zag zij hoe baby’s buiten sliepen, een praktijk die haar inspireerde en aanzette tot nadenken over natuurlijke kinderopvang. Ook bij Wiedewei slapen baby’s inmiddels buiten, vertelt pedagogisch medewerker Marin Horninge: “We hebben speciale buitenslaapplaatsen. Ouders moeten daarvoor wel eerst toestemming geven, want niet iedereen voelt zich daar direct prettig bij.”

Vegetarisch

Voeding is een belangrijk onderdeel van de opvang. De kinderen krijgen tussen de middag een warme, gevarieerde maaltijd. “We geven de kinderen alleen water te drinken — geen zoete siroop of toetjes. En de maaltijden zijn altijd vegetarisch,” vertelt vestigingsmanager Willy Bergwerff-Pols.

Spelenderwijs ontdekken

De kinderen worden op een speelse manier voorbereid op de basisschool. Ze maken al op jonge leeftijd kennis met de natuur en alles wat daarin groeit en bloeit. Buiten zijn, genieten van het groen en spelenderwijs ontdekken staan centraal — en precies daarvoor is de nieuwe tuin ontworpen. “We hebben in de tuin allerlei elementen verwerkt die bijdragen aan ontdekken, verwondering en educatie,” zegt pedagogisch beleidsmedewerker en coach Suzanne Krijger.

