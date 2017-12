Spoedplein opent haar deuren

Op 4 december 2017 onthulde Paul van der Velden, lid raad van bestuur CuraMare, en Jacqueline van Bree, directeur van huisartsenpost ’t Hellegat, het bord spoedplein bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland. Met deze handeling werd het spoedplein officieel geopend.

Het is niet zo vanzelfsprekend dat patiënten spoedzorg dichtbij huis hebben. Er was sprake van sluiting van de huisartsenpost in Dirksland. Door de handen in een te slaan was het mogelijk om de huisartsenvoorziening overeind te houden. En door samen te werken efficiëntere en kwalitatief hoogwaardigere spoedzorg te leveren.

Spoedplein

Het spoedplein is een intensieve samenwerking tussen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Na een grondige verbouwing is het nieuwe spoedplein klaar voor gebruik. Het spoedplein is sinds 1 maart 2017 in gebruik en nu officieel geopend. Alle patiënten die spoedzorg nodig hebben, komen via dezelfde ingang het spoedplein binnen.

Achter de balie van het spoedplein werken de triagisten - dit zijn doktersassistenten die bevoegd zijn om urgentie van de zorgvraag te bepalen - van de huisartsenpost en de secretaresses van de spoedeisende hulp nauw samen. Het principe voor spoedzorg blijft hetzelfde, patiënten van Goeree-Overflakkee nemen eerst contact op met de eigen huisarts en ook in de nieuwe situatie verloopt dit 's avonds, 's nachts en in het weekend via Huisartsenpost 't Hellegat. In het geval van het nieuwe spoedplein betekent dit dat alle spoedzorg op een locatie samenkomt. Als de patiënt na een beoordeling van de huisarts toch verwezen wordt naar de spoedeisende hulp blijft de patiënt op dezelfde plek.

Achter de schermen

Een rondleiding geeft een kijkje achter de schermen. Op het spoedplein zijn in totaal 14 bedden en 2 gipsbedden. Bijna alle kamers zijn multifunctioneel inzetbaar. Dit betekent dat de kamers voor zowel de huisartsenpostpatiënten en de spoedeisende hulppatiënten gebruikt kan worden. Apparatuur, middelen en materialen worden gedeeld.

Voor kinderen is er een aparte kindvriendelijk ingerichte onderzoekskamer. Kinderen zijn hierdoor meer op hun gemak als zij onverwacht via het spoedplein binnenkomen. Verder bevindt zich op het spoedplein een familiekamer waar familie zich terug kan trekken als dat nodig is. Een observatie-unit, waar mensen een nacht ter observatie kunnen blijven. En een aparte isolatiekamer. Dit is een kamer waar een patiënt verpleegd wordt die mogelijk een besmettelijke ziekte bij zich draagt. Denk aan patiënten die in een buitenlands ziekenhuis opgenomen zijn geweest en mogelijke drager zijn van een ziekenhuisbacterie. De patiënt kan buitenom naar deze kamer gaan en brengt de ziekte niet mee het ziekenhuis in. Op het spoedplein zijn nu kamers met 1 of maximaal 2 bedden, waar voorheen 5 patiënten in 1 kamer lagen.