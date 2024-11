Sportieve herfstvakantie voor bijna 450 jongeren op Goeree-Overflakkee

In de herfstvakantie organiseerde het Sportteam van gemeente Goeree-Overflakkee diverse sportactiviteiten voor jongeren. Maandag 28 oktober 2024 was er GO Jump & Play in Oude-Tonge, dinsdag 29 oktober GO Futsal in Dirksland en woensdag 30 oktober een sportdag bij Ouddorp Duin. Een sportieve vakantie waar in totaal bijna 450 deelnemers aan mee deden.

GO Jump & Play in Oude-Tonge

Maandag 28 oktober trapte GO Jump & Play in de Grutterswei af met verschillende activiteiten. In totaal deden 120 kinderen mee. In de ochtend mochten groep 3 tot en met 5 rennen en springen tijdens een freerunning parcours, springkussen en airtrack en dodgebal spelen. In de middag was het de beurt aan de groepen 6 tot en met 8. Zij speelden uitdagende spellen, zoals het James Bond-spel en dodgebal. In de pauze kregen alle deelnemers een gezond stuk fruit, wat weer extra energie gaf.



GO Futsal in Dirksland

Dinsdag 29 oktober stond GO Futsal in De Gooye op de agenda. In de ochtend deden totaal 12 teams mee die fanatiek voetbalden in 2 poules van 6. De Bosse Boys eindigden als eerste in poule A, gevolgd door De Hooghouders. In poule B was WFB JO9 de winnaar, en FC Flakkee eindigde als tweede. In de kruisfinales won FC Flakkee van De Hooghouders en veroverden de derde plek. De finale tussen de Bosse Boys en WFB JO9 werd beslist met een spannende penaltyserie, waarbij de Bosse Boys de overwinning behaalden. Verder waren er nog prijzen voor:

Beste keeper: Juriaan (JO9-2)

Beste speler: Jayson (FC Flakkee)

Sportiefste team: De Toppers van 4

In de middag waren er 14 teams verdeeld over 3 poules. Natte Kaas kwam als nummer 1 uit een zware poule, terwijl de Blue Soccer Boys dominant waren in hun poule. FC Ballondor won alle poulewedstrijden en ging ook door naar de finales.

In de strijd om de top 3 wonnen de Blue Soccer Boys met 1-3 van FC Ballondor. Natte Kaas versloeg FC Ballondor en won de laatste wedstrijd met 2-0, wat hen tot winnaar van het toernooi maakte. Overige winnaars waren:

Beste keeper: Bruce (DVV’09 JO11)

Beste speler: Jack (Blue Soccer Boys)

Sportiefste team: Herkingen ’55

Sportdag bij Ouddorp Duin

Woensdag 30 oktober was het Sportteam te vinden in Ouddorp. Bij Ouddorp Duin organiseerde de Houten Kaap voor de tweede keer een sportdag. De samenwerking tussen lokale partijen en verenigingen maakte deze sportdag bijzonder. Tussen 10.00 en 17.00 uur was er voor alle leeftijden een uitdagend en gezellig programma opgezet. De ruim 150 bezoekers vermaakten zich met onder andere BMX'en, pannatoernooi, circuittraining, kinderyoga, pickleball, Zumba, boogschieten, 3x3 basketbal en surfskaten.

Het Sportteam wil alle partijen bedanken voor de mooie samenwerking en alle bezoekers voor hun enthousiasme en sportieve inzet.



