Sportverenigingen kunnen zich weer aanmelden voor GO Sport

Sportteam GO van de gemeente liet kinderen van Goeree-Overflakkee eind 2022 onder de noemer ‘GO Sport’ gratis kennismaken met verschillende sporten op het eiland. Dit in samenwerking met de sportverenigingen. Aan het initiatief hebben 234 kinderen deelgenomen. 63 daarvan zijn lid geworden van een vereniging. Van 20 maart tot en met 23 april 2023 vindt GO Sport opnieuw plaats. Sportverenigingen kunnen zich daarvoor nu aanmelden.

Kinderen kunnen ook dan weer op een laagdrempelige manier kennismaken met het sportaanbod op Goeree-Overflakkee. "We zijn heel blij met de aanwas van nieuwe leden en hopen dat de sportaanbieders die al meededen ook nu weer meedoen", aldus Sportteam GO. "Graag breiden we het sportaanbod uit. Daarom ook de oproep aan sportaanbieders die nu nog niet in het GO Sport aanbod zitten: meld je aan. Het zou prachtig zijn als we het mooie aantal van 234 deelnemende kinderen dit voorjaar weten te overtreffen."

Heeft u als sportvereniging interesse om dit voorjaar mee te doen met GO Sport? Meld u dan uiterlijk maandag 6 februari 2023 aan via de website www.gosportencultuur.nl/aanmelden-organisaties. Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dennis Zwarts van Sportteam GO. U kunt hem een e-mail sturen op e-mailadres d.zwarts@goeree-overflakkee.nl of telefonisch benaderen via 06-46745567.