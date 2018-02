SRGO & Ladies' circle omarmen elkaars kennis en kunde

Stichting Sport & Recreatie Goeree-Overflakkee en Ladies' Circle Goeree-Overflakkee steunen elkaar waar nodig. Beide partijen hebben een groot organiserend vermogen en maatschappelijke verantwoording. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde kunnen er prachtige evenementen georganiseerd worden.



Stichting Sport en Recreatie Goeree-Overflakkee zoekt verbinding met andere partijen voor wat betreft gezamenlijke doelen. Niet voor niets is de slogan 'SRGO geeft bewegingsruimte'. Met zeven locaties over het gehele eiland beschikt de stichting over een scala aan mogelijkheden en ruimtes. Samen met de circle, een serviceclub die zich inzet voor goede doelen, is het doel om elkaar te ondersteunen waar nodig om op een leuke en sportieve manier het eiland in beweging te krijgen voor goede doelen.

November 2017 vond er al een klein voorproefje plaats. In SRGO-locatie de Staver in Sommelsdijk vond er een uitje plaats voor eigen leden van de Ladies' Circle inclusief partners. Er werd een schilderworkshop georganiseerd en onder het genot van een hapje en een drankje werden de gemaakte schilderijen geveild voor het goede doel HAE. Beide partijen kijken hier met een warm gevoel op terug.

Onlangs werd een van de schilderijen aangeboden aan directeur SRGO, Lesly Wolters. Het schilderij symboliseert Goeree-Overflakkee in beweging en is daarom een passende gift vanuit de serviceclub aan de stichting.

Ladies' Circle 45 Goeree-Overflakkee is een serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar en is onderdeel van een landelijk, maar ook internationaal, netwerk. Grondbeginsel voor dit netwerk is service en vriendschap, ze zetten zich dus samen in voor goede doelen. Uiteraard doen ze dat met veel plezier.

Jaarlijks worden er een aantal goede doelen gekozen waarvoor de circle zich inzet. Daar waar SRGO kan, zal zij de circle ondersteunen hier op het eiland Goeree-Overflakkee.