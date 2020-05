Stad aan 't Haringvliet wil van het aardgas af

Met het project Stad Aardgasvrij wil Stad aan 't Haringvliet meedoen met het Rijksprogramma Aardgasvrije Wijken. Hiermee komt het duurzame toekomstbeeld van wonen zonder aardgas voor de inwoners van deze dorpskern een stap dichterbij. Van de door zon en wind geproduceerde energie op het eiland Goeree-Overflakkee zal in dit project waterstof worden gemaakt om de huizen mee te verwarmen. Gemeente Goeree-Overflakkee, provincie Zuid-Holland, Stedin, Gasunie, Deltawind, Hygro, Eneco, Oost West Wonen, Greenpoint en de inwonersgroep Stad Aardgasvrij werken samen aan dit initiatief.

De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) om het project Stad Aardgasvrij deel te laten zijn van het Programma Aardgasvrije Wijken. Dit is een Rijksprogramma waarbij pionierende wijken met financiële steun een aardgasvrije wijk realiseren. De aanvraag is op 30 april 2020 ingediend. Bij een gehonoreerde aanvraag komen er meer middelen beschikbaar om te werken aan het aardgasvrij maken van het dorp. Stad Aardgasvrij maakt tevens onderdeel uit van H2GO, het programma dat zich richt op verduurzaming van Goeree-Overflakkee door de inzet van waterstof.

Draagvlak

Stad aan 't Haringvliet bestaat uit een compacte woonkern. Dat is gunstig voor het verwarmen van de huizen met groene waterstof, via de bestaande aardgasleidingen. Maar vooral het grote enthousiasme onder inwoners in de kern Stad aan 't Haringvliet is reden om dit initiatief bij het ministerie voor te dragen. De afgelopen periode is er samen met een groep van vijftien zeer betrokken inwoners gewerkt aan het onderzoek naar de mogelijke overstap van aardgas naar groene waterstof. Vragen over wat een overstap van aardgas naar waterstof betekent voor bijvoorbeeld aanschaf van een andere ketel, overstappen naar een andere energieleverancier, kosten, veiligheid of noodzaak tot verduurzamen worden in dit project verkend. Uiteindelijk moet een draagvlakmeting bevestigen dat dit project breed gedragen wordt. De voortekenen zijn voor nu veelbelovend.

Samenwerking

De energietransitie brengt veel verandering en vernieuwing met zich mee. Zowel voor producenten, als voor consumenten komen er veel nieuwe aspecten naar voren. Inwoners leveren soms energie met hun zonnepanelen, in plaats van alleen energie af te nemen. De verhouding en de klassieke rolverdeling tussen producent en consument kantelt en vervaagt. Bij het initiatief Stad Aardgasvrij werken veel partijen samen. Verschillende partners gaan onder coördinatie van Coöperatie Deltawind samenwerken met technologieleverancier Hygro, om gezamenlijk de haalbaarheid van een groen waterstof productiesysteem te onderzoeken. Een systeem dat het mogelijk maakt om een bestaande windmolen uit te rusten met deze waterstoftechniek. Ook Greenpoint, het initiatief van ondernemer Tonnie van Peperstraten en Van Kessel Olie, is aangesloten bij dit project. Er wordt onderzocht of het leveren van groene waterstof via een pijpleiding vanuit Oude-Tonge mogelijk is. De partijen in dit project werken samen om het comfort, de veiligheid, de leveringszekerheid en betaalbaarheid voor de inwoners te realiseren.

De uitslag van de subsidieaanvraag wordt eind september 2020 verwacht. Los van de uitslag blijft het motto van Stad Aardgasvrij: Samen zetten we onze schouders eronder!