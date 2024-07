Stadsbeiaardier Jan Bezuijen neemt afscheid

Op zaterdag 13 juli 2024 hield de stadsbeiaardier van Goedereede, Jan Bezuijen, zijn afscheidsconcert. Sinds de komst van de beiaard in 1978 was Jan er beiaardier. Hoe vaak hij de trappen van de toren heeft beklommen, heeft hij niet bijgehouden, maar met minimaal zo'n 50 bespelingen per jaar zijn dat heel wat keren geweest.

Als beiaardier diende hij de bevolking met muziek, en dat werd door de inwoners van Goedereede erg gewaardeerd. Zij vinden het jammer dat hij weggaat, maar hebben ook vertrouwen in zijn vervanger, Hans van Heemst, die sinds 2021 ook beiaardier in Goedereede is. Dat Jan Bezuijen geen stadsbeiaardier meer is, betekent niet dat zijn spel niet meer te horen is. Veel melodieën van het automatisch klokkenspel in zowel Goedereede als Dirksland komen van zijn hand. En als de nieuwe stadsbeiaardier bij een geplande bespeling verhinderd is, beklimt Jan met plezier de toren om zijn klanken over de stad te laten horen.



Door Internetredactie Omroep Archipel