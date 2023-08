Stap voor stap richting nieuw Spuiplein Middelharnis

Het Spuiplein in Middelharnis staat aan de vooravond van een grondige herinrichting. De gemeente legt binnenkort het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Op donderdag 31 augustus 2023 organiseren de gemeente en ontwikkelaars Stevast en Wonen à la Carte daarom een inloopavond.

Iedereen is welkom tussen 19:00 en 21:00 uur in het Diekhuus, Beneden Zandpad 7 Middelharnis. Aanmelden kan via www.goeree-overflakkee.nl/spuiplein.

Automobilisten gebruiken het Spuiplein nu vooral als parkeerterrein voor het winkelgebied. De bedoeling is het te veranderen naar een aantrekkelijke entree van het historische centrum. Dat gebeurt door het gebied opnieuw in te richten en door de bouw van 23 eengezinswoningen. Ook komt er een parkeerterrein aan de Sommelsdijkse Havendijk, achter het Spuiplein.

Wat gaat er gebeuren?

De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht. Dat is de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. De gemeente knapt dit op in dezelfde stijl als de havenkom, als verwijzing naar de oorspronkelijke loop van het spui.

De entree vanaf de Sommelsdijkse Havendijk is nu nog een bocht, maar wordt een rechte lijn vanaf de Joost van den Vondellaan. Er komen twee parkeerterreinen, waarvan een aan de Sommelsdijkse Havendijk met ongeveer 110 parkeerplaatsen en op het Spuiplein met ongeveer 80 parkeerplaatsen.

Voor bezoekers van de haven en het winkelcentrum D’n Diek komt er gelegenheid om op het Spuiplein de fiets te parkeren. In het plan blijft er ook voldoende ruimte voor laden en lossen. Dat is belangrijk voor de ondernemers op D’n Diek.

Op de hoek met de Joost van den Vondellaan en het Spuiplein komen 23 eengezinswoningen. Het gaat om 10 zogenaamde pakhuis- en 13 visserswoningen. Het is mogelijk om enkele woningen levensloopbestendig uit te voeren. Meer informatie over de woningen is te vinden op www.woneninhetspuikwartier.nl.

Er komt ook een voetgangersbrug van de Visserstraat naar de Sommelsdijkse Havendijk. Bezoekers kunnen zo vanaf hun geparkeerde auto door het Nieuwepad naar het winkelgebied.

De planning is nu om de herinrichting in de zomer van 2025 af te ronden.



