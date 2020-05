Stapsgewijs verruiming recreatieve verhuur

Campings en recreatieparken in Rotterdam-Rijnmond, waar Goeree-Overflakkee onder valt, mogen met ingang van 15 mei 2020 weer hun verblijven verhuren. Dat gaat wel met verantwoorde stappen, beginnend met 25 procent verhuur voor verblijven met eigen sanitair.

Vanaf 9 mei was het al mogelijk om dag en nacht te verblijven op campings, recreatieparken, jachthavens en stranden onder de voorwaarde dat het om vaste verhuur of eigendom van een verblijf ging. Omdat de druk op de zorg nog altijd afneemt, tijdelijke zorglocaties kunnen worden gesloten en afgebouwd en de besmettingsgraad daalt, is het mogelijk ook de verhuur van verblijven met eigen sanitaire voorzieningen te verruimen.

De stappen zijn als volgt:

Vrijdag 15 mei: 25% verhuur voor verblijven met eigen sanitair

Vrijdag 22 mei: 50% verhuur voor verblijven met eigen sanitair

Vrijdag 29 mei: 75% verhuur voor verblijven met eigen sanitair

Woensdag 1 juli: In heel Nederland zijn alle voorzieningen op campings en vakantieparken open en 100% verhuur.

Monitoring

De verruiming is in overleg met de burgemeesters van de recreatiegemeenten en de voorzitter van de veiligheidsregio besloten. Wel geldt te allen tijde dat de stappen afhankelijk zijn van besluitvorming van het kabinet én wekelijkse monitoring en evaluatie. Op het moment dat het aantal besmettingen met het coronavirus in de regio veel groter wordt, is de kans aanwezig dat versoepelingen worden teruggedraaid of uitgesteld.

Medewerking

Vanzelfsprekend geldt voor alle versoepelingen dat de maatregelen rond horeca, sanitair, persoonlijke hygiëne en 1,5 meter afstand van kracht blijven. De medewerking van alle beheerders en toeristen is keihard nodig om deze versoepelingen mogelijk te maken.

“We doen dit met elkaar”, benadrukt burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman nog eens extra. “We zijn heel blij dat we behoedzaam weer toeristen kunnen ontvangen op ons prachtige eiland. Maar tegelijkertijd roep ik iedereen op, inwoners, ondernemers én gasten, om zich goed aan de geldende regels en richtlijnen te houden. Samen moeten we voorkomen dat het aantal besmettingen toeneemt. Neem uw verantwoordelijkheid en wijs elkaar zo nodig op de regels in deze bijzondere periode.”