Start campagne Bel alleen 112 bij levensgevaar

Bijna de helft van het aantal 112 meldingen blijkt achteraf onterecht. Daardoor rukken ambulances vaak onnodig met spoed uit en lopen de mensen die echt in levensgevaar zijn het risico dat ambulances later komen of helemaal niet beschikbaar zijn. Met een publiekscampagne wil Ambulance Rotterdam-Rijnmond duidelijkheid geven over waarvoor je 112 belt en waarvoor niet.

Ambulancezorg is er voor mensen die in acuut levensgevaar zijn. Helaas wordt er regelmatig te snel of onterecht 112 gebeld. “Daar willen we vanaf”, zegt Arie Wijten, directeur Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR).

“De acute zorg is in Nederland van een hoog niveau. Maar we moeten het met elkaar wel goed gebruiken. Nu hebben bellers van bijna de helft van de 112 telefoontjes geen ambulance nodig, maar andere zorg. Dat vind ik verontrustend. Want op het moment dat zij aan de telefoon hangen, is er voor mensen in levensgevaar mogelijk géén ambulancezorg beschikbaar. Dat moeten we met elkaar voorkomen.”

Bewustwording

Onderzoek wijst uit dat het voor veel mensen onduidelijk is wie je moet bellen bij een acute zorgvraag. Daarom start ARR een online publiekscampagne om deze mensen te helpen met de juiste hulp.

Biba Ising, Hoofd Meldkamer Ambulance en Brandweer, vult aan: “Met de campagne willen we duidelijkheid geven over wat een levensbedreigende situatie is en wanneer je kiest voor 112. Maar ook wanneer niet. We hebben een goed ingericht zorgstelsel wat 24/7 toegankelijk is voor diegene die dit acuut nodig heeft. Om dit functioneel te houden, hebben we ook de hulp van onze inwoners nodig. Dit vraagt niet alleen om bewustwording, maar ook een toename in zelfredzaamheid. Een ambulance is een rijdend ziekenhuis en daar moeten we zorgvuldig gebruik van maken.”

Wie bel je?

Bij levensgevaar zitten de centralisten van de ambulance via 112 klaar om inwoners te helpen. Zijn er acute gezondheidsklachten, maar niet direct zorg nodig? Dan kan iemand bellen met de eigen huisarts voor overleg. De huisarts bepaalt aan de hand van het verhaal of ambulancezorg alsnog nodig is of dat iemand kan langskomen. Zijn er buiten kantoortijden medische problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag? Dan is de huisartsenpost bereikbaar. Is iemand ongerust of zijn er twijfels over of het spoed is, dan kunnen inwoners voor advies terecht op thuisarts.nl.

Samenwerking in regio

De komende vier weken vindt de online campagne plaats op de social kanalen van Rijnmond Veilig en de ARR. Daarnaast zijn regionale zorgverleners, hoge scholen en universiteit, sportverenigingen én alle regio gemeenten gevraagd materialen zoveel mogelijk online en offline te delen. Meer informatie vind je hier.

Landelijke informatie

Met deze campagne sluit ARR aan bij de recent ontwikkelde informatiemiddelen vanuit Ambulancezorg Nederland (AZN). Deze publieksinformatie werd ontwikkeld door huisartsen (LHV), huisartsenposten (InEen), de ambulancesector (Ambulancezorg Nederland) en de spoedeisende hulp artsen (NVSHA) en het Ministerie van VWS.