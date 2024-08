Start en finish Omloop Goeree-Overflakkee live op radio en tv

De streekomroep voor Goeree-Overflakkee, Omroep Archipel, verzorgt live verslag van de 34ste Omloop van Goeree-Overflakkee. Op vrijdagavond 30 augustus 2024 wordt het startschot gegeven op het bordes van het Oude Raadhuis in Ooltgensplaat, waarna ruim 700 deelnemers van start gaan voor de 110 km lange tocht rondom het eiland. Daarnaast zullen ruim 150 deelnemers beginnen aan de 80 km Kennedymars, die zij voor zaterdagmiddag 13:00 uur moeten hebben afgelegd.

De live-uitzendingen zijn op de radio te beluisteren op vrijdagavond tussen 18:00 en 21:00 uur en op zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur. De tv-uitzendingen zijn te zien via het tv-kanaal of via het YouTube-kanaal op vrijdagavond van 18:30 uur tot 19:30 uur, en ook op zaterdagmiddag vanaf 15:00 uur.



Door Internetredactie Omroep Archipel