Startsein Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee

Op woensdag 6 september 2017 ondertekenden buurtbemiddelingspartners op Goeree-Overflakkee het convenant Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee. Het doel is bewoners te helpen om problemen die zich voordoen met elkaar op te lossen en daarmee te voorkomen dat onderlinge meningsverschillen gaan leiden tot jarenlange burenruzies en een onaangename sfeer in de buurt.

Buurtbemiddelingspartners

Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee is een initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee. De gemeente heeft een samenwerking opgezet met FidesWonen, Woongoed GO, Woningbouwvereniging BeterWonen Goedereede, Woningbouwvereniging BeterWonen Ooltgensplaat en Politie Eenheid Rotterdam om buurtbemiddeling op Goeree-Overflakkee op te zetten. Bureau Coloured Consultancy is gevraagd om de buurtbemiddeling op te starten en uit te voeren, voor een periode van drie jaar.

Rond de tafel

De buurtbemiddelaars zijn vrijwilligers, die een training Buurtbemiddeling hebben gevolgd en wonen op Goeree-Overflakkee. Zij proberen bewoners die onenigheid hebben rond de tafel te krijgen, om met elkaar de problemen te bespreken. Hierbij spelen zij niet voor rechter en bieden zij ook geen pasklare oplossing. Wel helpen zij de betrokken bewoners om afspraken te maken die voor beiden acceptabel zijn en die voorkomen dat ergernissen escaleren. Alle zaken worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Meer informatie en aanmelden vrijwilligers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Buurtbemiddeling Goeree-Overflakkee, via telefoonnummer 06 43 00 66 69 of via e-mail info@gobb.nl. Belangstellenden die de rol van vrijwilliger willen vervullen, kunnen zich ook via deze contactgegevens aanmelden.