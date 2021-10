Steekpartij aan de Kabbelaarsbank in Ouddorp

De politie en ambulance zijn vrijdagavond 1 oktober 2021 omstreeks 21:45 uur gealarmeerd voor een steekpartij aan de Kabbelaarsbank in Ouddorp. Volgens een politiewoordvoerder is een man gewond geraakt aan zijn arm tijdens de steekpartij. Het slachtoffer was aanspreekbaar.

Agenten hebben kort na het steekincident een verdachte aan kunnen houden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.